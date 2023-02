Detida dupla que colocou mulher de 28 anos a mendigar. Vítima foi violada por suspeito que dizia ser vidente

Uma mulher e um homem foram detidos, esta quinta-feira, na zona de Guimarães e Lisboa, indiciados pelos dos crimes de tráfico humano, para fins de exploração de mendicidade, e violação.A vítima, uma mulher de 28 anos, com défice cognitivo, era colocada a mendigar, em diversos hipermercados das localidades de Penafiel, Marco de Canaveses e Vila Nova de Gaia, e todo o dinheiro angariado era entregue aos detidos, no final do dia, refere comunicado da Polícia Judiciária (PJ), esta sexta-feira divulgado."Neste mesmo quadro de aproveitamento da sua diminuição cognitiva, um dos arguidos, arrogando-se de poderes de cartomancia e vidência, induziu a vítima a manter relações sexuais, sob o pretexto de assim conseguir melhorar a sua vida pessoal", refere ainda a nota.A vítima foi acolhida numa casa-abrigo destinada a vítimas do crime de tráfico humano.Os detidos, uma mulher e um homem, de 56 e 44 anos de idade, desempregada e operário de construção civil, respetivamente, vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.