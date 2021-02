Uma mulher, de 51 anos, foi detida por burla qualificada e falsificação de documentos. De acordo com a Polícia Judiciária do Norte, existia contra a mulher um mandado de detenção para cumprimento de pena de sete anos.Em causa estão quatro crimes de falsificação de documento e três crimes de burla qualificada.A detida foi condenada em 2017 mas andava fugida às autoridades. "Foi conduzida ao competente estabelecimento prisional onde irá cumprir a pena em que foi condenada", lê-se no comunicado da PJ.