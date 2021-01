Detida mulher que violava crianças e filmava para enviar a homem estrangeiro no Alto Minho

Uma mulher de 34 anos foi detida pela Polícia Judiciária com a colaboração da GNR, por ter abusado sexualmente de três crianças e ter gravado pornografia infantil que enviava para um homem estrangeiro com quem teria uma relação.As imagens dos abusos eram enviadas para o homem através das redes sociais. Os crimes tiveram lugar em dezembro de 2020, prolongaram-se até meados de janeiro de 2021, na zona do Alto Minho e terminaram com a divulgação de algumas imagens que foram enviadas a familiares da arguida.Detida vai ser presente à autoridade judiciária competente para eventual aplicação de medidas de coação.