Detida pela PJ com 37 quilos de 'droga do Daesh' no Aeroporto do Porto

Uma empregada de restauração desempregada foi detida pela Polícia Judiciária do Porto, com 37 quilos de Khat (planta alucinogénica cultivada em África e que é mascada), no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia. Suspeita de tráfico internacional de estupefacientes e residente no Alto Minho, a mulher já tinha antecedentes por crimes idênticos noutro país europeu.

Segundo a PJ, a detida regressava a Portugal desde Joanesburgo, na África do Sul. À chegada ao aeroporto do Porto, a Autoridade Tributária e Aduaneira detetou duas malas com um produto de natureza vegetal. Os inspetores da PJ realizaram diligências de despistagem e identificação da substância, e concluíram tratar-se de Khat, uma planta que transmite uma sensação de euforia e que era utilizada por terroristas do Daesh. Esta quantidade de droga terá sido recolhida num país africano.

A PJ do Porto tenta agora identificar outros intervenientes no tráfico internacional deste estupefaciente e apurar o mercado de destino daqueles 37 quilos de produto. A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial.