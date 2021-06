Há vários anos que o casamento de Maria Adelaide Lapeira, de 61 anos, e de João Luciano Magalhães, de 63, atravessava problemas. O casal não partilhava o quarto e as sucessivas traições do homem terão levado a mulher ao alcoolismo e depressões. Na tarde de 13 de dezembro do ano passado, aproveitou o facto de João estar a dormir no anexo da casa que partilhavam, em Gandarela, Celorico de Basto, para o atacar até à...