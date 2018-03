Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detida suspeita de atropelar mortalmente e abandonar tia no monte

Corpo da idosa foi encontrado num miradouro em Ponte de Lima.

12:49

Uma mulher foi detida esta quinta-feira por suspeita de atropelar mortalmente a tia, de 68 anos, em Ponte de Lima.



Maria Glória Malheiro foi encontrada morta e com evidentes marcas de violência, quarta-feira à tarde, pelas 15h00, no miradouro do monte de Santo Ovídio, em Arcozelo, Ponte de Lima. O corpo ensanguentado foi autopsiado esta quinta-feira e apresentava diversos ossos partidos.



Cerca de uma hora depois, uma loja de eletrodomésticos recebeu um telefonema de alguém que se fez passar pela vítima. "Recebemos uma chamada, supostamente da senhora, a pedir para lhe levar a casa uma máquina de lavar e outra de secar. Disse que quem ia pagar as máquinas era uma das irmãs que estava em casa, e pediu para eu lhe dizer que ela tinha encontrado uma pessoa, que estava bem e que ia ficar incontactável alguns dias. Desligou e eu liguei ao sobrinho dela para perceber melhor o que era para fazer. Ele disse-me que era impossível eu ter recebido a chamada porque ela tinha sido encontrada morta", disse ao CM José Lima, proprietário da loja Lima & Malheiro.



"Ela tinha algumas dificuldades em movimentar-se. Chegar ao local onde foi encontrada, para uma pessoa como ela, era complicado. Terá sido levada por alguém", disse o dono da loja. Familiares e habitantes foram já ouvidos por inspetores da PJ.



Maria Malheiro vai a sepultar esta sexta-feira, às 17h30, após uma missa de corpo presente. O cadáver, que deverá chegar do Instituto de Medicina Legal ao início da tarde, estará em câmara-ardente na igreja românica da Correlhã, em Ponte de Lima.