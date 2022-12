Detidas 52 pessoas no Algarve na semana até ao Natal

A GNR deteve na última semana, até ao dia de Natal, 52 pessoas no distrito de Faro, na sua maioria por estarem a conduzir sob o efeito de álcool, segundo um relatório daquela força policial divulgado esta segunda-feira.

O Comando Territorial de Faro da GNR levou realizou um conjunto de operações no distrito, entre 19 e 25 de dezembro, com o objetivo de "prevenção e o combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, entre outras", refere em comunicado.

Durante estas ações, foram detidas 52 pessoas, das quais, 16 por condução sob o efeito do álcool, 11 por condução sem habilitação legal e uma por tráfico de estupefacientes, informa a força de segurança.

Paralelamente, a GNR detetou 704 infrações, das quais 130 por excesso de velocidade, 63 por falta de inspeção periódica obrigatória, 45 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 23 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 20 por falta de seguro e 16 por uso indevido do telemóvel durante a condução.

Por outro lado, ao longo da semana que terminou no domingo, esta força de segurança apreendeu, entre outros produtos, 127 doses de haxixe, 85 doses de cocaína, quatro caçadeiras de calibre 12, dois revólveres e duas armas de ar comprimido, lê-se na nota.

Segundo o mesmo relatório, no que respeita à sinistralidade ocorrida nas estradas algarvias, foram registados 107 acidentes que resultaram em dois mortos, três feridos grave e 19 leves.

A GNR também desenvolveu no distrito de Faro 28 ações de sensibilização, realçando que 222 idosos foram contactados no âmbito do Programa Idosos em Segurança e 84 pessoas no âmbito da Escola Segura.