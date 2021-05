Detidas nove pessoas por suspeita de burlas com recurso à aplicação MBWay

Nove pessoas foram detidas na sequência de uma operação da Polícia Judiciária contra o cibercrime. Em causa estão crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo. Vários casos de fraude foram executados com recurso à aplicação MBWay.Entre os detidos estão seis mulheres e três homens, presumíveis autores de dezenas de crimes.As autoridades conseguiram apreender vários objetos relacionados com os crimes e/ou adquiridos de forma ilícita. O valor do dano causado às vítimas ascende a cerca de 170 mil euros.