Detido agressor que atacou piloto em Mirandela

Um homem, de 24 anos, ficou gravemente ferido depois de ter sido barbaramente agredido por quatro indivíduos, esta segunda-feira de madrugada, no Parque do Império, em Mirandela, Trás-os-Montes.



Os suspeitos foram detidos pela PSP e, sabe o CM, um deles tinha estado envolvido na agressão que deixou um piloto de aviões de combate a incêndios, de 30 anos, em estado grave, na madrugada de 19 de julho.

Na agressão de segunda-feira, a vítima sofreu vários hematomas na cabeça, depois de ter sido violentamente atacada na cara e noutras zonas do corpo.



O homem foi transportado para o Hospital de Mirandela, em estado grave, mas não corria risco de vida ao final da tarde desta segunda-feira, segundo indicou fonte da PSP de Bragança. No entanto, há a possibilidade de ficar com lesões permanentes.

O caso aconteceu por volta das 03h00, quando três jovens estavam na via pública, junto ao Parque do Império, com alguns instrumentos musicais.



Foram abordados por quatro indivíduos, que lhes exigiram as violas e guitarras. Negado o pedido, os quatro homens partiram para a violência, em particular contra o jovem de 24 anos, que foi atacado com socos e pontapés.

Ao que o CM conseguiu apurar, um dos suspeitos tinha integrado o grupo que agrediu um piloto na rua, também em Mirandela, em julho. Esta vítima foi assistida no Hospital de Santo António, Porto, e em Viseu.

Os quatro agressores detidos esta segunda-feira serão esta terça-feira presentes a tribunal para serem ouvidos em primeiro interrogatório.