Detido alegado homicida de estudante em Valpaços

Rui Lopes foi morto à porta de um bar no dia 15 de abril.

O suspeito da morte do estudante Rui Lopes à porta do bar Urban Life, em Valpaços, no passado dia 15 de abril, foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real. O jovem, de 22 anos, foi baleado nas costas e não resistiu aos graves ferimentos.



Os desacatos começaram dentro do estabelecimento de diversão. Depois de ter sofrido um encontrão, o atirador lançou o pânico com tiros e várias tentativas de disparos, em que a arma encravou. Este acabou por ser expulso do local, de seguida fugiu e voltou mais tarde de carro, assassinando o jovem.



O atirador encontrava-se em fuga até esta quarta-feira. Até ao momento desconhecem-se as circunstâncias em que se este foi capturado.



Feridos

Para além da vítima mortal, ficaram feridos mais dois homens, de 30 e 42 anos, ambos na zona do ombro.



O ferido com o qual o CM conseguiu falar confirma que apesar de serem do mesmo concelho, não conhecia o autor dos disparos, que parecem ter sido aleatórios. "O Rui parece ter sido apanhado no meio de uma situação que não tinha nada que ver com ele. Houve um desentendimento dentro do bar, mas foi resolvido", garantiu na altura a dona do bar.