Detido após roubar fio de 5000 euros em Lisboa

Um homem foi assaltado no interior do parque subterrâneo da Praça Martim Moniz, em Lisboa, por três jovens que à força lhe roubaram um fio de ouro avaliado em cinco mil euros, três alianças em ouro e um relógio de 200 euros. O crime ocorreu ao final da tarde de segunda-feira. O trio fugiu, mas o alerta da vítima à PSP permitiu detê-los pouco depois.



Quando foram apanhados, os três jovens, entre os 16 e os 24 anos, já se tinham desfeito de parte dos objetos roubados, mas ainda estavam na posse do relógio da vítima. Foram ainda encontrados 1720 euros e várias peças em ouro que terão sido roubadas anteriormente. Presentes a tribunal, o mais velho ficou em prisão preventiva e os outros dois com apresentações diárias.



Ver comentários