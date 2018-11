Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido autor de crimes de pornografia de menores e extorsão através da internet

Homem ficou sujeito a apresentações periódicas em posto policial após ter sido presente às autoridades judiciárias competentes.

12:23

A PJ de Leiria deteve um homem suspeito de ser o autor de vários crimes de pornografia de menores e extorsão através da internet, indicou este sábado aquela polícia.



Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que o homem, de 27 anos e residente em Barcelos, foi detido no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) das Caldas da Rainha.



A PJ refere que, na sequência da sinalização por organismo internacional de atividades suspeitas que indiciavam os crimes de pornografia de menores em meio digital, foram desenvolvidas diligências de investigação, nomeadamente busca à residência do detido.



Segundo aquela polícia, na residência do detido foram encontrados e apreendidos, em vários suportes informáticos, centenas de ficheiros (fotografias e vídeos) de cariz pornográfico com imagens explícitas de nudez integral de menores, ficheiros importados de páginas da internet.



A PJ sustenta que o detido partilhava estes filheiros, pelo menos, desde 2011.



O homem detido ficou sujeito a apresentações periódicas em posto policial após ter sido presente às autoridades judiciárias competentes.



A PJ refere ainda que as investigações vão continua para "cabal esclarecimento da dimensão da atividade ilícita do arguido".