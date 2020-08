Detido burlão que exigia dinheiro para não divulgar fotos íntimas de mulheres que conheceu no Facebook

Um homem, de 53 anos, foi identificado e detido pela presumível autoria de crimes de burla qualificada e extorsão.



"A investigação apurou que o arguido, mediante a utilização de uma identidade falsa, através das redes sociais (Facebook), criou amizade com várias mulheres, convencendo-as a facultarem-lhe fotografias ou filmes de cariz íntimo/sexual", começa por dizer o comunicado enviado pela Polícia Judiciária.



O modus operandi parecia simples: depois de obter as imagens, burlão exigia montantes elevados de dinheiro para que as fotografias e filmes não fossem divulgados a amigos e familiares das vítimas.

O arguido vive "de forma itinerante pelo País", pernoitando em residenciais e tera feito deste crime o modo de vida, nos últimos meses. "Está referenciado, em vários locais, designadamente em Peso da Régua, Braga, Paços de Ferreira e Évora", lê-se na nota.

O detido, sem ocupação laboral, foi presente às Autoridades Judiciárias competentes, ficando sujeito a apresentações bissemanais, proibição de acesso a redes sociais e proibição de contacto com as vitimas.

A Polícia Judiciária continua a desenvolver diligências de investigação para perceber o número de vítimas atingidas.