Detido casal suspeito de roubar loja de malas de luxo em Lousada

A PSP deteve, ao início da tarde desta quinta-feira, um homem e uma mulher, suspeitos de terem realizado o assalto à loja da Cavalinho, em Lousada, durante a madrugada anterior.

Tudo aconteceu por volta das 12h30, quando o casal deixava a zona do Bairro da Pasteleira, no Porto, num automóvel Nissan Primera furtado. Desrespeitaram a ordem de paragem dos agentes, na rua Ciríaco Cardoso, tendo mesmo tentado atropelar dois deles, e iniciaram uma fuga que apenas terminaria já em Alfena, Valongo.

Nessa localidade, abandonaram o veículo e tentaram esconder-se, acabando por ser encontrados e apanhados numa área florestal nas imediações da rua da Valongueira. Os elementos da Brigada de Fiscalização Policial da Segunda Divisão da PSP do Porto contaram com a ajuda de populares.

No carro em que se fazia transportar, o casal tinha ainda algum material roubado e pequenas quantidades de droga, além de gorros passa montanhas. O homem é residente em Ermesinde, igualmente no concelho de Valongo, e tinha saído recentemente da cadeia. A mulher vive no Porto.

Serão ambos presentes, durante esta sexta-feira, a um juiz de instrução criminal, indiciados por crimes contra a propriedade, condução perigosa e sem habilitação legal, e ainda resistência e coação contra funcionário.

As lojas da marca Cavalinho têm sido alvo de uma recente onda de assaltos. Só nesta madrugada de quinta-feira, foram realizados dois roubos em Vila Nova de Famalicão e Lousada, e uma tentativa em Marco de Canaveses.