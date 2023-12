Detido casal suspeito do crime de lenocínio no concelho de Porto de Mós

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta sexta-feira a detenção de um casal, um homem e uma mulher, de 50 e 57 anos, no concelho de Porto de Mós, suspeito da prática do crime de lenocínio.

Num comunicado, a GNR refere que, no âmbito de uma investigação por lenocínio, realizou, na quinta-feira, "uma operação que teve como objetivo a cessação da atividade que visava fomentar e facilitar o exercício da prostituição num estabelecimento de diversão noturna".

"No seguimento da ação, os militares da Guarda realizaram diligências que culminaram com o cumprimento de seis mandados de busca, três domiciliárias, um em estabelecimento de diversão noturna e dois em veículos", adianta.

A GNR apreendeu 83 doses de cocaína, 65 doses de haxixe, 142 doses de MDMA, 2.355 euros em dinheiro, uma balança de precisão, cinco telemóveis e um 'tablet'.

No decorrer das diligências, a GNR deteve ainda três pessoas, entre os 30 e os 42 anos, pela alegada prática do crime de tráfico de estupefacientes, e outras duas, de 27 e 30 anos, por condução sob influência do álcool.

"Adicionalmente, foram identificadas seis mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e 46 anos, envolvidas na prática do crime de lenocínio, e 20 homens, com idades compreendidas entre os 18 e 48 anos", esclarece.

A GNR acrescenta que o casal suspeito de lenocínio e um dos detidos por tráfico de droga vão ser presentes esta sexta-feira, no Tribunal Judicial de Leiria, para a eventual aplicação das medidas de coação.

A operação, do Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Leiria, contou com o reforço de militares do Destacamento de Intervenção de Leiria, numa operação no terreno que começou às 02:00 e terminou pelas 09:00 de quinta-feira, envolvendo 27 militares, disse à Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte afirmou que a investigação foi iniciada há um ano, referindo que o casal tem antecedentes criminais pela prática do mesmo crime.

Segundo este responsável da GNR, a droga foi apreendida no estabelecimento de diversão noturna e numa residência onde foram efetuadas buscas.