Um homem, de 49 anos, foi detido em flagrante pela Polícia Judiciária do Centro com 1,4 quilos de DMT, droga habitualmente conhecida por ‘ayahuasca’, usada na América do Sul.O suspeito, residente em Mangualde, terá importado a substância, conhecida pelos efeitos psicadélicos, da República do Peru. Numa busca à casa, foram apreendidas mais 700 gramas do produto e nove gramas de anfetaminas. O homem está ligado às artes plásticas e suspeita-se que parte da droga fosse para consumo próprio.