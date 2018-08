Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido com droga e carro furtado

Homem de 53 anos foi apanhado com viatura, haxixe e "coca".

Por Ana Palma | 08:39

Um homem de 53 anos foi detido segunda-feira pelo Subdestacamento Territorial de Quarteira da GNR pelo furto de um veículo e ainda por tráfico de estupefacientes, naquela cidade.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, a detenção do suspeito ocorreu na sequência de um furto de um veículo ocorrido em Quarteira, no passado dia 10 de agosto.



O carro foi, entretanto, localizado num parque de estacionamento de uma superfície comercial local, pelo proprietário, que deu conhecimento do facto à GNR.



Uma vez na posse daquela informação, "os militares efetuaram uma operação policial de vigilância, tendo detido o suspeito do furto em flagrante", esclareceu ainda a mesma fonte do Comando de Faro da GNR, adiantando que o suspeito "tinha na sua posse a chave do veículo". O carro foi já restituído ao seu legítimo proprietário.



No decorrer das diligências, os militares da GNR conseguiram ainda apreender 204 doses de haxixe e seis doses de cocaína que se encontravam na posse do suspeito.



O detido, que já tem antecedentes criminais pela prática de diversos crimes de furto e também de tráfico de estupefacientes, permaneceu depois sob detenção nas instalações da GNR, tendo sido apresentado, ontem, ao Tribunal Judicial de Loulé, para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial.



Acabou por sair em liberdade, mediante Termo de Identidade e Residência (TIR), a medida de coação menos gravosa.