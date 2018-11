Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido coronel do Exército que agrediu GNR após incidente de trânsito

Caso aconteceu na sexta-feira em Castelo de Paiva. Agressor foi ouvido em tribunal e libertado.

13:23

Um coronel do Exército já fora do ativo foi detido na passada sexta-feira em Castelo Paiva, depois de ter agredido um militar da GNR.



Ao que o CM apurou, um militar da força policial terá abordado a mulher do coronel quando esta estacionou o carro num lugar proibido, no Largo do Conde. A mulher terá mesmo retirado o carro, mas, entretanto, o marido começou a discutir com o GNR em tom agressivo.



Um segundo militar da GNR apareceu então para ver o que se passava e o coronel terá reagido mal à interpelação, perguntando ao guarda se sabia quem ele era. De seguida, agrediu-o com um chapada. Acabou por ser algemado e detido na sexta-feira, mas foi libertado pouco depoiis.



O coronel foi entretanto ouvido em tribunal e ficou a aguardar o desenrolar do processo em liberdade.