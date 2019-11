Detido cúmplice do empresário que matou e queimou homem de 35 anos em Serzedo

Um jovem, de 19 anos, foi detido esta segunda-feira pela presumível prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.



De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), os factos ocorreram ao início da noite do passado dia 17 de agosro, na Zona Industrial de Serzedo, em Vila Nova de Gaia.





"A investigação desenvolvida tinha conduzido já à detenção de um arguido que se encontra desde essa data em prisão preventiva", pode ler-se.Após realização de mais diligências de investigação, "foi agora possível identificar e deter um segundo arguido, o qual se encontra igualmente indiciado pela coautoria do homicídio e subsequente profanação de cadáver", avança a PJ.Ao que tudo indica, o principal suspeito, já detido e em prisão preventiva, e o ora detido "terão atraído a vítima até uma zona isolada, local onde o surpreenderam e agrediram brutalmente na zona da cabeça e no pescoço, ateando depois fogo ao cadáver com o objetivo de destruírem vestígios que os relacionassem com o homicídio".O jovem, desempregado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.