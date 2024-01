Detido dispara tiros de caçadeira contra casa da ex-mulher em Peniche

Inconformado com o fim da relação, um homem, de 42 anos, perseguiu a ex-companheira, residente numa aldeia do concelho de Peniche. Segundo a Polícia Judiciária, terá feito "ameaças de morte", depois de "outras condutas violentas, de natureza verbal e física, já anteriormente dirigidas à vítima", a mais grave envolvendo disparos de caçadeira, tendo sido detido na quinta feira.Na posse do indivíduo foram encontradas nove caçadeiras e 125 munições de vários calibres. Uma das armas terá sido a utilizada para os "diversos disparos" de que é suspeito de ter efetuado, na noite de 6 de novembro de 2023, "contra a habitação da ex-companheira, onde esta se encontrava com uma filha de ambos, menor, bem como contra equipamentos pertencentes ao imóvel e um automóvel, provocando danos de valor considerável", adiantou esta sexta-feira a PJ.Na sequência das queixas feitas pela vítima, foi desenvolvido um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Peniche, que culminou com o cumprimento de três mandados de busca e a um mandado de detenção, que visaram o suspeito. O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, ficando em liberdade, sob a medida de coação de interdição de se aproximar da ex-mulher enquanto decorre o processo criminal.