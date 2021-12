Detido em Almada por suspeita de violência doméstica

Um homem de 39 anos foi detido pela GNR, esta segunda-feira em Almada, por suspeita da prática de violência doméstica.A vítima, de 47 anos, mantinha uma relação de 16 anos com o companheiro que a agredia "física, psicológica e sexualmente", segundo revela a GNR em comunicado. As agressões deixavam a mulher fragilizada, "causando-lhe medo e insegurança".Depois de ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial do Seixal, o agressor ficou proibido de se aproximar ou contactar a vítima. Tem ainda que se apresentar duas vezes por semana no posto da sua área de residência.