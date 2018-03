Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido em Aveiro suspeito de partilhar imagens íntimas da ex-namorada

Jovem de 20 anos publicou os conteúdos íntimos na Internet.

Por Lusa | 13:29

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um jovem de 20 anos por alegadamente ter partilhado fotos e filmes da ex-namorada numa página da Internet de conteúdos íntimos, informou esta terça-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, o indivíduo que foi detido, em flagrante delito, pela autoria do crime de gravações e fotografias ilícitas, terá agido num quadro de vingança, resultante do fim de uma relação sentimental.



De acordo com os investigadores, o suspeito instalou numa página de internet de partilha de conteúdos pornográficos, acessível à generalidade dos internautas, imagens e filmes que havia recebido da vítima, colocando-a numa situação "confrangedora" perante pessoas do seu círculo social que, inesperadamente, a reconheceram naqueles conteúdos.



"Na sequência da denúncia dos factos, foram emitidos pelas autoridades judiciárias mandados de busca para os domicílios conhecidos do suspeito, tendo resultado na apreensão das imagens e filmes em causa, que ainda estavam a ser partilhadas na página de internet, assim como dos suportes a partir dos quais foram difundidas", refere a mesma nota.



O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na comarca de Aveiro, para aplicação das medidas de coação adequadas.



Na mesma nota, a PJ recomenda a maior cautela na partilha de imagens desta natureza, dada a circunstância de poderem ser utilizadas para fins de devassa, causando naturais constrangimentos nas relações sociais das potenciais vítimas.