Detido em Bragança homem suspeito de roubos em Espanha e Portugal

Um homem de 41, de nacionalidade espanhola, suspeito de roubos em Portugal e Espanha, foi detido em Bragança por alegadamente ter assaltado outro homem numa caixa multibanco, informou esta quarta-feira a PSP.

O suspeito foi capturado pela Polícia na terça-feira por estar associado ao assalto com recurso à força física no sábado, na cidade de Bragança, de que foi vítima um homem de 76 anos, depois de ter levantado dinheiro no multibanco.

O Comando Distrital de Bragança da PSP divulgou esta quarta-feira, em comunicado, que o detido "terá seguido e abordado a vítima, um homem com 76 anos residente em Bragança, após esta ter levantado dinheiro numa caixa ATM, exigindo-lhe dinheiro".

"Em ato contínuo, com recurso à força física, retirou-lhe violentamente a carteira do bolso do casaco, projetando a vítima para o solo", descreve a Polícia.

O suspeito, de acordo com a fonte, fugiu numa viatura ligeira com a carteira roubada, que "continha documentos pessoais da vítima e alguma quantia em dinheiro".

O suspeito foi detido na terça-feira e vai ser presente em tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Segundo a PSP, "o detido é conhecido desta polícia pela prática de diversos ilícitos, normalmente associados a crimes contra a propriedade" e "também foi indiciado, pela prática de um crime de furto, ocorrido na terça-feira, num estabelecimento comercial de Bragança.

O Comando Distrital refere ainda que a investigação policial apurou que "em Espanha, país onde reside alternadamente com Portugal, já terá cumprido pena de prisão".