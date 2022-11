Detido em Évora homem procurado pela Interpol por violar menor

A Polícia Judiciária (PJ) de Évora deteve um indivíduo de 34 anos de idade, procurado pelas autoridades do Brasil pela prática de crime de abuso sexual de crianças.O detido terá sido julgado e condenado no Brasil, em 2017, e deveria cumprir oito anos de prisão pelo crime de abuso sexual de uma criança menor de 14 anos.O indivíduo, que está foragido em Portugal desde 2019, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, "para interrogatório judicial e consequente decisão, quanto à sua extradição", como se pode ler no comunicado da PJ.