Detido em Faro traficante em fuga há dois anos

Homem era procurado desde 2016, para cumprir pena de prisão.

Por Rafael Duarte | 09:02

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Faro deteve um homem, de 26 anos, procurado desde 2016, para cumprir uma pena de 7 anos de prisão. O jovem foi capturado na posse de diversas drogas e material eletrónico.



Com mandado de detenção, emitido a nível nacional, pendente há dois anos, depois de ser condenado por crimes de roubo, roubo agravado, posse de arma proibida e tráfico de droga, o jovem foi detido ao final da tarde de segunda-feira.



Estava na posse de quase 9,5 quilos de haxixe, 152,8 gramas de liamba, 54 doses de cocaína, além de 2400 euros em dinheiro, uma catana, dois computadores portáteis, dois televisores plasma e vários telemóveis, uma balança de precisão e demais objetos relacionados com a atividade ilícita do tráfico informou ontem o Comando Distrital de Faro da PSP.



O jovem que, depois da condenação, "deixou de adotar as suas rotinas habituais" e estava em paradeiro incerto, foi localizado pelos agentes da Investigação Criminal da PSP de Faro, na periferia da cidade, de novo a traficar estupefacientes.



"Quase que em tempo recorde, conseguimos desenvolver a investigação e, em conjunto com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, obtivemos mandatos de busca, apreensão e detenção", referiu, ao CM, o comissário Hugo Marado, da PSP de Faro.



O jovem ainda tentou escapar à operação de detenção mas "foi montado um dispositivo que não permitiu a fuga do visado", destacou ainda Hugo Marado.



O jovem, que foi o único detido na operação, foi imediatamente transportado para o Estabelecimento Prisional de Faro.



O Comando Distrital da PSP refere que mantém uma especial atenção a este tipo de criminalidade e acrescenta que a investigação em torno deste processo continua a decorrer.