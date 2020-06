Detido em flagrante a regar canábis em Mirandela

Um homem de 45 anos que se dedicava ao cultivo de canábis foi detido pela GNR. As plantações estavam localizadas nos concelhos de Mirandela e Murça. “A investigação foi rápida. Localizámos a plantação e depois de reunirmos toda a prova apanhámos o proprietário, em flagrante delito, a regar as plantas”, explicou o Capitão Hugo Torrado, da GNR de Mirandela.









Nas buscas domiciliárias e não domiciliárias foram apreendidas 47 plantas de canábis, sementes desta planta, material e produtos usados na plantação, manutenção e rega das plantas.

As plantas estavam dissimuladas no meio da vegetação, em locais ermos. O suspeito foi presente a um juiz do Tribunal de Mirandela e ficou em liberdade com apresentações bissemanais às autoridades.