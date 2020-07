Detido em França motorista português que foi dado como desaparecido em Espanha

O motorista português que tinha sido dado como desaparecido em Espanha, foi apanhado em França.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da GNR de Vila Real, o caso estava a ser tratado como um desaparecimento até esta terça-feira. "Hoje fomos informados que foi detido em território francês", afirmou o Capitão Rui Novais.Ainda não são, para já, conhecidos os motivos que levaram à detenção de Bruno Cardoso, assim como as medidas de coação tidas por convenientes.

Recorde-se que a família do camionista, residente no concelho de Alijó, formalizou uma queixa junto da GNR dando conta do desaparecimento, na semana passada, após várias tentativas de contacto.

O motorista estava a realizar uma viagem de trabalho entre Portugal e Itália. As autoridades portuguesas, em conjunto com as autoridades espanholas e francesas começaram nesse momento uma investigação conjunta, que agora termina.