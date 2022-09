Detido em Portugal homem procurado pela Interpol para cumprir 10 anos de prisão

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve, na passada quinta-feira, numa operação de fiscalização rodoviária, um homem de 54 anos, natural do Uzbequistão, que era procurado há dois anos pela Interpol.Quando os agentes solicitaram a paragem do automóvel que conduzia, o homem tentou iniciar a fuga, mas foi imediatamente intercetado. Mostou-se nervoso quando a identificação lhe foi solicitada.Num comunicado oficial da Polícia de Segurança Pública, pode ler-se que os agentes no terreno, "após diversas diligências, apuraram que o cidadão era procurado no seu país de origem para o cumprimento de uma pena de 10 anos de prisão pela prática de crime de fraude".

O homem foi então detido e presente ao Tribunal da Relação de Lisboa. Ficou em prisão preventiva e aguarda extradição para o Uzbequistão.