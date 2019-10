O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve em Setúbal, no cumprimento de um mandado de detenção europeu, um homem procurado pelas autoridades italianas pela prática de crime de roubo agravado, foi hoje anunciado.O homem, natural do Leste Europeu, foi detetado e detido no final da semana passada em Setúbal e presente ao Tribunal da Relação de Évora para lhe ser fixada medida de coação, explica o SEF, em comunicado enviado à agência Lusa.No mesmo comunicado, o SEF informa ter realizado na segunda-feira uma operação de fiscalização numa exploração agrícola e em dois estabelecimentos comerciais na zona de Beja, denominada "Babel", na qual foram identificados 12 cidadãos estrangeiros, de nacionalidade indostânica, quatro dos quais em situação irregular em Portugal.Segundo o SEF, os quatro cidadãos estavam em situação irregular em Portugal por não possuírem documentos ou visto que os habilitassem a permanecer no Espaço Schengen e nenhum deles tinha dado início ao processo de regularização em território nacional.Os quatro cidadãos foram notificados para abandonar Portugal no prazo de 20 dias e foi instaurado um procedimento contraordenacional à entidade patronal por utilização da atividade de estrangeiro em situação ilegal, indica o SEF.