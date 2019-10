Detido em Valongo suspeito de rapto e homicídio ligados a tráfico de droga em França

Um francês de 29 anos, suspeito de rapto, homicídio e tráfico de droga em França, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Ermesinde, concelho de Valongo, distrito do Porto, revelou esta terça-feira aquela força policial.Em comunicado, a PJ esclarece que o cidadão francês é "suspeito de, em agosto, por questões relacionadas com o tráfico de estupefacientes, ter raptado e agredido violentamente até à morte um indivíduo em Amiens, França".A informação, acrescenta a PJ, consta "do mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciais francesas".A PJ refere ainda que, após os factos relatados no mandado de detenção, o homem "colocou-se em fuga para Portugal".O suspeito foi detido na segunda-feira e vai ser presente ao Tribunal da Relação do Porto para interrogatório judicial e aplicação de medida de coação, acrescenta.