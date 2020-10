A GNR de Vialonga, em Vila Franca de Xira, deteve um homem na quinta-feira, por tentativa de homicídio de outro homem com golpes de arma branca.A vítima ficou em estado considerado grave e teve de ser transportada para o hospital do concelho. No local estiveram os Bombeiros de Vialonga, que estabilizaram o ferido, procedendo depois ao transporte para a unidade hospitalar.O Ministério Público vai agora delegar a investigação do crime.