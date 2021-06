Detido gang violento que espalhou terror em postos de abastecimento do Norte

A Polícia Judiciária do Porto deteve três homens, em Matosinhos e Vila Nova de Gaia, fortemente indiciados por dezenas de roubos e furtos qualificados em postos de abastecimento de combustível, sobretudo em auto-estradas, na zona Norte do país.

O gang, altamente violento, chegou a disparar contra as patrulhas da GNR, em Penafiel e Estarreja, chamadas para travar os assaltos.





Os três detidos, todos cadastrados, com cerca de 30 anos, vão ser presentes a juiz, indiciados por crimes de homicídio tentado, roubo e furto qualificado.





As detenções aconteceram ao final desta segunda-feira, mas o grupo estava já referenciado há várias semanas. Fizeram dezenas de assaltos, nos últimos três meses, desde Vila Nova de Cerveira, até à zona de Arouca.