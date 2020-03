Foram detidos quatro suspeitos de matarem um homem de 27 anos à facada em Oeiras, na passada sexta-feira.Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, envolveram-se num confronto com a vítima na sequência de uma desavença anterior e agrediram o homem de 27 anos fisicamente até que lhe desferiram um golpe com uma arma branca, que acabou por lhe provocar a morte.Um dos detidos está em prisão preventiva, os restantes conhecem esta segunda-feira as medidas de coação.