Detido grupo suspeito de matar jovem de 16 anos em Loures

A Polícia Judiciária de Lisboa, através da respetiva secção de homicídios, prendeu na manhã desta quarta-feira um grupo de homens por ligação ao homicídio de um jovem de 16 anos na noite de 20 de Fevereiro deste ano, em Fetais, Camarate.

O CM sabe que as detenções ocorreram após a realização de buscas domiciliárias por ordem do Ministério Público.

Os disparo que vitimaram Marcelo, o jovem que faleceu no hospital com ferimentos no abdómen, foram feitos a partir de um carro em andamento.

Na altura, o CM noticiou que testemunhas afirmaram às forças de segurança ter visto quatro homens no interior da viatura, com os disparos a serem feitos por um deles.

Foi apreendida diversa prova, esperando-se que os suspeitos sejam presentes amanhã, quinta-feira, ao tribunal judicial de Loures.

Ainda não há informação oficial da Polícia Judiciária sobre estas detenções.