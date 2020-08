Detido homem com 20 quilos de haxixe após perseguição com tiros em Vila Nova de Gaia

Um homem de 38 anos foi detido pela PSP esta quarta-feira por estar na posse de 20 quilos de haxixe. De acordo com a PSP, o suspeito era já um velho conhecido das autoridades - já tinha sido condenado no passado por tráfico - e andava a circular na rua com um saco.O homem tentou abordar uma pessoa e as autoridades decidiram intervir. Perante a aproximação da PSP, o suspeito colocou-se dentro do carro para fugir. Seguiu-se uma perseguição policial em que a polícia foi obrigada a disparar quatro tiros - dois para o ar e outros dois para as rodas do veículo - para deter o homem.Quando apanhado, a PSP apreendeu o saco que tinha 20 quilos de haxixe, três telemóveis e 412 euros. O carro também foi apreendido.