Detido homem de 25 anos que raptou, violou e roubou mulher em Lisboa. Suspeito estava armado

Um homem de nacionalidade estrangeira, com 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por rapto, violação, roubo e abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, de uma mulher de 27 anos de idade, em Lisboa.



Segundo o comunicado da PJ, o crime ocorreu na semana passada. O detido encapuçado, abordou a vítima na via pública quando esta se dirigia para casa e ameaçou-a com uma arma branca e uma arma de fogo. Depois de ter abusado sexualmente da mulher, o agressor forçou-a a entregar o código de acesso à aplicação MB WAY através do qual efetuou o levantamento de dinheiro.





As autoridades acreditam que, nos últimos meses, o homem terá perpetuado outros crimes deste tipo, na mesma zona e com o mesmo modus operandi, suspeitando-se que possa haver outras vítimas que ainda não tenham apresentado queixa.Presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, o detido, sem antecedentes criminais, ficou em prisão preventiva.