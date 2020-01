Detido homem de 30 anos que agredia a mulher vítima de cancro

A GNR deteve na terça-feira um homem de 30 anos por agredir fisicamente e psicologicamente a esposa, de 40 anos, que tem uma doença oncológica.Os maus-tratos aconteceram no último ano e meio, na Trofa. A vítima chegou a necessitar de tratamento hospitalar de urgência devido ao comportamento agressivo do marido.

O suspeito tem antecedentes criminais por tráfico de droga e foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio ou forma, controlado por pulseira eletrónica.