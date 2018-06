Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem de 32 anos por alegado abuso sexual de três menores nos Açores

Suspeito, com antecedentes criminais, ficou em prisão domiciliária.

13:31

A Polícia Judiciária (PJ) deteve nos Açores um homem de 32 anos pela presumível prática dos crimes de abuso sexual de criança e ameaça agravada contra vítimas de 11, 13 e 14 anos de idade, foi esta quinta-feira anunciado.



Segundo o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, os abusos iniciaram-se em 2015 e tiveram lugar no concelho da Horta, na ilha do Faial.



Os crimes foram praticados num "contexto de confiança e proximidade familiar" com as vítimas, de que o detido "tirou vantagens para as molestar sexualmente".



O detido, com antecedentes criminais, foi presente ao juiz, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão domiciliária.