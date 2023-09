Um homem, com cerca de 40 anos, foi detido, este sábado, pela PJ, pela suspeita de ter abusado sexualmente de uma menina, de 13 anos, em Aveiro.A PSP foi acionada para a rua da Carramona, em Esgueira. Na sequência das diligências, o caso passou para a PJ.O suspeito terá abusado da vítima em, pelo menos, seis ocasiões.O detido vai ser presente, esta segunda-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro. No final, serão conhecidas as medidas de coação.