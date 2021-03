Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Judiciária na ilha da Madeira por suspeita de tráfico de droga, anunciou aquela autoridade este sábado.O suspeito, que foi detido em flagrante delito, dissimulava no interior do organismo embalagens com heroína suficiente para cerca de 6924 doses individuais.Após ser presente às autoridades judiciárias competentes, foi-lhe decretada prisão preventiva.