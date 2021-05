Detido homem nos Açores suspeito de furtos de milhares de euros

A PSP deteve, no concelho da Horta, na ilha do Faial, Açores, um homem suspeito de "inúmeros furtos" em residências e estabelecimentos comerciais, no valor de "várias dezenas de milhares de euros", anunciou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores informa que o homem, de 37 anos, foi detido pela "prática de vários crimes contra o património".

A PSP faz ainda saber que foi possível recuperar objetos roubados em "inúmeros furtos perpetrados na ilha do Faial".

Assim, no âmbito desta operação, a polícia apreendeu "diversas peças de mobiliário, eletrodomésticos, ferramentas, motosserras, material diverso, entre outros itens, cujo valor patrimonial ascende a várias dezenas de milhares de euros".