Detido homem por burla com falsos acidentes de carro em Penafiel

Um homem de 26 anos foi detido por burla com falsos acidentes de viação em Penafiel, no passada segunda-feira.Os militares da GNR apuraram que o suspeito abordava pessoas vulneráveis, com idades a partir dos 60 anos, dizendo que tinha tido um acidente com a sua viatura - alegadamente alugada - e os carros estacionados no local. O homem admitia a culpa mas pedia dinheiro para poder pagar a franquia à empresa de aluguer de automóveis.O suspeito tem antecedentes criminais pela prática do mesmo crime.