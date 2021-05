Detido homem que abalroou carro do irmão e o apunhalou com um ferro nas costas

O homem que abalroou carro do irmão e tentou matá-lo com um ferro, em Vizela, Braga, foi esta segunda-feira detido pela Polícia Judiciária. De acordo com comunicado daquela autoridade, o homem, de 65 anos, é suspeito da prática de crimes de homicídio na forma tentada, dano com violência e detenção de arma proibida.



O homem, "após perseguição automóvel de várias centenas de metros, abalroou a viatura da vítima e provocou o seu despiste. De seguida, cravou nas costas do ofendido, com um só golpe, um objeto pontiagudo, só terminando a agressão após intervenção das testemunhas.", lê-se na nota.

A vítima e o agressor foram tratados no hospital e encontram-se livres de perigo.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva com possibilidade de obrigação de permanência na habitação.