A Polícia Judiciária de Braga deteve um homem de 49 anos esta quarta-feira por ser suspeito de ter ateado um incêndio numa área florestal no concelho de Vieira do Minho.Após uma denúncia por incêndio florestal na localidade de Guilhofrei, "os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde identificaram o autor de dois focos de incêndio, factos confirmados pelo suspeito", referiram as autoridades, em comunicado.