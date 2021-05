Detido homem que disparou contra ex-companheira em Lamego

O homem que disparou contra a ex-companheira em Lamego ao final da tarde desta quarta-feira foi detido na manhã desta quinta-feira.O homem terá disparado pelo menos quatro tiros. De acordo com o que oconseguiu apurar as discussões entre os dois eram recorrentes.O crime aconteceu em Cambres, Lamego, às 18h45, e a mulher foi helitransportada em estado grave para um hospital no Porto. A vítima estava acompanhada de uma criança, que ficou ferida ao cair quando fugia do agressor, um homem que já esteve preso por violência doméstica.