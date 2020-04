Detido homem que disparou contra uma criança em Portimão

A Diretoria do Sul da PJ, com a colaboração da GNR, deteve o homem que, no domingo, disparou um tiro de caçadeira sobre dois outros e uma criança, em Portimão. Ao que apurou o, o alegado agressor, de 24 anos, fugiu para a zona da Vidigueira, no Alentejo, onde acabou por ser localizado.Foi na sequência de uma discussão que o jovem foi buscar uma caçadeira e efetuou o disparo, tendo atingido, sem gravidade, dois homens, de 20 e 37 anos, e um menino de 6 anos.A PSP esteve no local mas como o caso envolvia uma arma de fogo a investigação passou para a alçada da PJ.