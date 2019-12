Detido homem que disparou dentro de um bar em Ponte de Sôr

Um homem de nacionalidade brasileira foi esta segunda-feira detido pela GNR, por ter disparado uma arma de fogo no interior de um bar em Ponte de Sôr.O caso ocorreu na noite desta segunda-feira, por volta das 22h30m, o suspeito de 35 anos estaria visivelmente embriagado, e uma discussão no interior do estabelecimento to com um outro grupo estará na origem dos disparos.Não apresentou resistência na detecção, e está a ser ouvido Hoge no tribunal de Ponte de Sôr.Fonte do processo disse ao, que em Setembro este cidadão brasileiro foi edentificado pelo SEF, serviço de estrangeiros e fronteiras, e foi convidado a sair do país de forma voluntária, pois estará em Portugal ilegal.Também a arma do crime, uma pistola de calibre 6.35 mm foi recuperada e está ilegal.Até ao momento não são conhecidas as medidas de coacção.