Detido homem que esfaqueou outro após luta em centro comercial de Faro

Vítima de 45 anos ficou com ferimentos num dos braços após ter sido atacado com faca.

Por João Mira Godinho e Tiago Griff | 17:11

Foi detido esta terça-feira um homem, de 48 anos, que esfaqueou outro no passado dia 21 de novembro após uma briga no centro comercial Fórum Algarve, em Faro.A detenção foi feita pela PSP de Faro e estão a ser efeutuadas buscas na casa e carro do agressor.O homem de 48 anos é suspeito de outros crimes de agressão e será, esta quarta-feira, presente ao juiz.

A situação aconteceu por volta das 15h00 de dia 21 de novembro junto a uma esplanada. As imagens da luta, que foram amplamente divulgadas nas redes sociais, mostram o momento da facada, quando a vítima já estava caída no chão, na Aldeia de Natal, que já está montada no espaço comercial.



O agressor, que vestia uma camisola do Benfica (é conhecido pelo forte apoio ao clube da Luz), é depois filmado a abandonar o local, enquanto a vítima se levanta. Foi assistida pelo INEM e transportada para o Hospital de Faro, com ferimentos ligeiros.

Ao que o CM apurou, os dois homens, ambos portugueses e da zona de Faro, conheciam-se e tinham um desentendido, há algum tempo, por questões relacionadas com o pagamento da renda de um imóvel. As autoridades admitem que a agressão de ontem possa estar relacionada com este diferendo.

O autor do esfaqueamento é conhecido das autoridades e foi um dos arguidos do processo Noite Branca, um caso de tráfico de droga que terminou em 2008. Foi condenado a oito anos e oito meses de prisão por tráfico, tendo a pena sido agravada por estar na posse de uma arma, sem ter licença para tal, quando foi detido.