Detido homem que estava em fuga há dois meses depois de agredir e roubar arma a GNR

Criminoso ainda tentou fugir, mas sem sucesso.

O homem que estava em fuga há cerca de dois meses por agredir e roubar uma arma de guerra a um GNR foi detido esta quinta-feira no âmbito de uma investigação conjunta da PJ militar e da GNR de Castelo Branco.



O criminoso encontrava-se num acampamento em Carapetosa, no concelho de Vila Velha de Rodão, quando foi surpreendido pelos agentes de autoridade.



O homem, de 27 anos, ainda tentou fugir do local, mas a forte intervenção não o permitiu.