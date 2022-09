Detido homem que fez disparos à porta de um bar em Castelo Branco

Um homem, de 40 anos, foi detido pela suspeita dos crimes de resistência a um agente da autoridade, coação de um funcionário, posse de arma proibida e ameaça agravada. Os incidentes ocorreram a 04 de setembro, em Castelo Branco.O caso aconteceu junto a um estabelecimento noturno, onde o suspeito "munido de uma arma de fogo" efetuou "diversos disparos, que levaram à intervenção da PSP", pode ler-se no comunicado divulgado esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ).A detenção do suspeito foi feita pela PJ, em colaboração com a PSP de Castelo Branco.O homem, que já tinha antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório e está agora em prisão preventiva.